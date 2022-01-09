09 Ocak 2022, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya yeni teknik direktörün ardından transferde atağa kalkacak!

Kanarya transferde hocayı bekliyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Takımın başına geçecek olan yeni hoca için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer planlamasını da hocaya göre yapacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden sessizliğin önümüzdeki hafta son bulması bekleniyor. Yönetim, yeni hoca belli olduktan sonra transferde düğmeye basacak. Fotomaç'ın haberine göre; öncelikle forvet, bek+kanatlara takviye yapılması planlanıyor. Belirlenen isimler var. Ancak son karar yeni teknik direktörün isteğine göre verilecek. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ferdi Kadıoğlu, Berke ve Serdar Aziz'le de görüşmelere başlandı. Bu üç ismin de takımda tutulması planlanıyor. Görüşmelerde sıkıntı olmadığı ve Ferdi'den başlayarak imzaların kısa süre içinde atılmaya başlayacağı gelen haberler arasında...

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