Fenerbahçe Beko, başantrenör Djordjevic'in koronavirüs testi negatif çıkmasına rağmen gösterdiği semptomlar sebebiyle bugünkü Aliağa Petkim maçında takımının başında olmayacağını duyurdu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, rahatsızlığı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçında takımın başında yer almayacak.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Aleksandar Djordjevic için sarı-lacivertli kulüpten açıklamada geldi. Rahatsızlığı sebebiyle takımının Aliağa Petkimspor maçında görev alamayacak olan Djordevic hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımımızın başında yer alamayacaktır. Bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanan antrenörümüz, semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönmüştür."