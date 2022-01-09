FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joachim Löw harekatı! Başkan Ali Koç...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı. Listesini bir hayli daraltan sarı lacivertlilerde en ciddi aday Alman teknik adam Joachim Löw. 10 Ocak Pazartesi günü Covid-19 karantinası sona erecek olan başkan Ali Koç, hemen ardından soluğu Almanya'da alacak ve Löw ile yüz yüze görüşecek.
Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğu boş kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bu soruna nokta koymak için harekete geçiyor. Yeni tip koronavirüs teşhisi nedeniyle bir süredir karantinada olan Başkan Ali Koç'un karantina ve tedavi sürece yarın sona erecek.
BAŞKAN IŞ BAŞINDA...
Sonrasında Başkan Koç vakit kaybetmeden Almanya'ya giderek takımın başına getirilmek istenen Joachim Löw ile yüz yüze görüşecek. Takvim'in haberine göre; Löw ile daha önce görüntülü telefon görüşmesi yaptığı öğrenilen Koç, Alman teknik adam ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Koç, bu görüşmede Löw'ün kafasındaki tüm soru işaretlerini gidererek teklifi kabul etmesini sağlamaya çalışacak.
BU HAFTA KRITIK
Başkan Koç aynı zamanda yıllık 5 milyon Euro'yu bulan astronomik teklifi de bu kez Löw'ün yüzüne karşı yapacak! Başkan Koç'un, Joachim Löw'den bir an önce takımın başına geçmesini talep edeceği ancak Alman teknik adamın sezon sonu için diretmesi durumunda bunu da kabul edeceği gelen haberler arasında. Önümüzdeki 4-5 gün Fenerbahçe- Löw ilişkisi açısından son derece kritik bir öneme sahip.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı