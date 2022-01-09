09 Ocak 2022, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joachim Löw harekatı! Başkan Ali Koç...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı. Listesini bir hayli daraltan sarı lacivertlilerde en ciddi aday Alman teknik adam Joachim Löw. 10 Ocak Pazartesi günü Covid-19 karantinası sona erecek olan başkan Ali Koç, hemen ardından soluğu Almanya'da alacak ve Löw ile yüz yüze görüşecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw harekatı! Başkan Ali Koç...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğu boş kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bu soruna nokta koymak için harekete geçiyor. Yeni tip koronavirüs teşhisi nedeniyle bir süredir karantinada olan Başkan Ali Koç'un karantina ve tedavi sürece yarın sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw harekatı! Başkan Ali Koç...

BAŞKAN IŞ BAŞINDA...
Sonrasında Başkan Koç vakit kaybetmeden Almanya'ya giderek takımın başına getirilmek istenen Joachim Löw ile yüz yüze görüşecek. Takvim'in haberine göre; Löw ile daha önce görüntülü telefon görüşmesi yaptığı öğrenilen Koç, Alman teknik adam ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Koç, bu görüşmede Löw'ün kafasındaki tüm soru işaretlerini gidererek teklifi kabul etmesini sağlamaya çalışacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw harekatı! Başkan Ali Koç...

BU HAFTA KRITIK
Başkan Koç aynı zamanda yıllık 5 milyon Euro'yu bulan astronomik teklifi de bu kez Löw'ün yüzüne karşı yapacak! Başkan Koç'un, Joachim Löw'den bir an önce takımın başına geçmesini talep edeceği ancak Alman teknik adamın sezon sonu için diretmesi durumunda bunu da kabul edeceği gelen haberler arasında. Önümüzdeki 4-5 gün Fenerbahçe- Löw ilişkisi açısından son derece kritik bir öneme sahip.

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