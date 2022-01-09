FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör için geri sayım! Slaven Bilic hazır Joachim Löw ise...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Adaylar arasında çember iyice daralırken gündemde 2 isim ön plana çıkıyor. Bu isimlerden Beijing Guoan ile yollarını resmen ayıran Slaven Bilic yönetimden haber beklerken, Alman teknik adam Joachim Löw ise son detaylar görüşülüyor. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde düğüm çözülüyor. Uzun süredir Joachim Löw ile pazarlık yapan yönetim, karar aşamasına geldi. Tarafların birbirlerine şart ve taleplerini sunduğu, bugün ya da en geç yarın sonucun olumlu ya da olumsuz belli olacağı belirtildi. Başkan Ali Koç'un ilk tercihi olan Löw'ün isteklerini büyük ölçüde kabul etse de Alman çalıştırıcının hala bazı çekinceleri olduğu konuşuluyor. Löw'den olumsuz bir yanıt gelmesi halinde B planı devreye alınacak.
KOVAC DA LİSTEDE
Fotomaç'ın haberine göre; alternatif listede Slaven Bilic, Jesus, Niko Kovac, Daum ve son çare olarak İsmail Kartal'ın isimleri yer alıyor. Bilic konusunda dün Çin'den iyi haber geldi. Beijing Guoan, Hırvat teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Böylece tazminat sorunu ortadan kalktı. Yönetimin, Löw'ü ikna edemezse Bilic'le masaya oturması bekleniyor. Monaco'dan ayrılan Kovac da adaylar arasına eklendi. Daum ile İsmail Kartal seçenekleri ise en son düşünülüyor.
LÖW'ÜN ŞARTLARI:
2.5 yıllık kontrat
4-5 yardımcı getirecek
4-5 transfer garantisi
4-5 milyon Euro yıllık ücret
Futboldan tek sorumlu olacak
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