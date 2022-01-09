FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da teknik direktör için geri sayım! Slaven Bilic hazır Joachim Löw ise...

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde düğüm çözülüyor. Uzun süredir Joachim Löw ile pazarlık yapan yönetim, karar aşamasına geldi. Tarafların birbirlerine şart ve taleplerini sunduğu, bugün ya da en geç yarın sonucun olumlu ya da olumsuz belli olacağı belirtildi. Başkan Ali Koç'un ilk tercihi olan Löw'ün isteklerini büyük ölçüde kabul etse de Alman çalıştırıcının hala bazı çekinceleri olduğu konuşuluyor. Löw'den olumsuz bir yanıt gelmesi halinde B planı devreye alınacak.



