09 Ocak 2022, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da teknik direktör için geri sayım! Slaven Bilic hazır Joachim Löw ise...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Adaylar arasında çember iyice daralırken gündemde 2 isim ön plana çıkıyor. Bu isimlerden Beijing Guoan ile yollarını resmen ayıran Slaven Bilic yönetimden haber beklerken, Alman teknik adam Joachim Löw ise son detaylar görüşülüyor. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da teknik direktör için geri sayım! Slaven Bilic hazır Joachim Löw ise...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.01.2022

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde düğüm çözülüyor. Uzun süredir Joachim Löw ile pazarlık yapan yönetim, karar aşamasına geldi. Tarafların birbirlerine şart ve taleplerini sunduğu, bugün ya da en geç yarın sonucun olumlu ya da olumsuz belli olacağı belirtildi. Başkan Ali Koç'un ilk tercihi olan Löw'ün isteklerini büyük ölçüde kabul etse de Alman çalıştırıcının hala bazı çekinceleri olduğu konuşuluyor. Löw'den olumsuz bir yanıt gelmesi halinde B planı devreye alınacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da teknik direktör için geri sayım! Slaven Bilic hazır Joachim Löw ise...

KOVAC DA LİSTEDE

Fotomaç'ın haberine göre; alternatif listede Slaven Bilic, Jesus, Niko Kovac, Daum ve son çare olarak İsmail Kartal'ın isimleri yer alıyor. Bilic konusunda dün Çin'den iyi haber geldi. Beijing Guoan, Hırvat teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Böylece tazminat sorunu ortadan kalktı. Yönetimin, Löw'ü ikna edemezse Bilic'le masaya oturması bekleniyor. Monaco'dan ayrılan Kovac da adaylar arasına eklendi. Daum ile İsmail Kartal seçenekleri ise en son düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da teknik direktör için geri sayım! Slaven Bilic hazır Joachim Löw ise...

LÖW'ÜN ŞARTLARI:

2.5 yıllık kontrat

4-5 yardımcı getirecek

4-5 transfer garantisi

4-5 milyon Euro yıllık ücret

Futboldan tek sorumlu olacak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya’dan Löw harekatı! O tarihte görüşme yapılacak Kanarya'dan Löw harekatı! O tarihte görüşme yapılacak
Kanarya transferde hocayı bekliyor! Kanarya transferde hocayı bekliyor!
Resmi açıklama geldi! Slaven Bilic... Resmi açıklama geldi! Slaven Bilic...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör