FENERBAHÇE HABERLERİ - Slaven Bilic Beijing Guoan'dan ayrıldı

Sezon başında göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Joachim Löw ve İsmail Kartal ile birlikte adı en çok anılan isim Slaven Bilic olmuştu.

Çin ekibi Beijing Guoan, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hırvat çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını açıkladı.

Ocak 2021'den bu yana Beijing Guoan'ı çalıştıran ve bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da görev yapan Bilic; Hajduk Split, Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, West Ham United, Al Ittihad ve West Bromwich gibi takımları da çalıştırdı.

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