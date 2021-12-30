FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Michael Olunga'ya kanca!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte kış transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Katar ekibi Al Duhail forması giyen Kenyalı golcü Michael Olunga'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia üçlüsünün beklentilerin altında kalan performansı sonrası forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe için çok flaş bir iddia geldi. Katar basınına göre Sarı-Lacivertliler, Al Duhail formasını giyen Michael Olunga'yı istiyor.
6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Ocak ayınca Japon ekibi Kashiwa Reysol'dan 6 milyon Euro karşılığında Ah Duhail'e transfer olan Kenyalı forvetin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Olunga'nın 2023'a kadar sözleşmesi var.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Katar basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki golcü için temaslara başladı. Olunga'nın yeniden Avrupa futboluna dönmek istediği, bu nedenle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.
FİYATI YAKLAŞIK 5 MİLYON EURO
Bu sezon müthiş bir performans gösteren yıldız futbolcu 19 resmi maçta attığı 26 golle dikkatleri çekti. Transfermarkt verilerine göre Olunga'nın şu anki yisada değeri 5 milyon Euro civarında.
İSTATİSTİKLER ALTÜST
Bu sezon çıktığı 19 maçta 26 gole imza atan Olunga, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Katar Ligi'nde tüm istatistikleri altüst eden Kenyalı forvet milli takım forması altında da 46 karşılaşmada 19 kez ağları havalandırdı. Olunga birçok kulübün listesinde yer alıyor.
SOL AYAĞI RAKİPLERİN KABUSU
1.93 boyunda olmasına rağmen tekniğiyle dikkat çeken Olunga'nın sol ayağı çok etkili.
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