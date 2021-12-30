FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Michael Olunga’ya kanca!

İSTATİSTİKLER ALTÜST

Bu sezon çıktığı 19 maçta 26 gole imza atan Olunga, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Katar Ligi'nde tüm istatistikleri altüst eden Kenyalı forvet milli takım forması altında da 46 karşılaşmada 19 kez ağları havalandırdı. Olunga birçok kulübün listesinde yer alıyor.