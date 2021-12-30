30 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Michael Olunga'ya kanca!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte kış transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Katar ekibi Al Duhail forması giyen Kenyalı golcü Michael Olunga'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Michael Olunga’ya kanca!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia üçlüsünün beklentilerin altında kalan performansı sonrası forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe için çok flaş bir iddia geldi. Katar basınına göre Sarı-Lacivertliler, Al Duhail formasını giyen Michael Olunga'yı istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Michael Olunga’ya kanca!

6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Ocak ayınca Japon ekibi Kashiwa Reysol'dan 6 milyon Euro karşılığında Ah Duhail'e transfer olan Kenyalı forvetin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Olunga'nın 2023'a kadar sözleşmesi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Michael Olunga’ya kanca!

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Katar basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki golcü için temaslara başladı. Olunga'nın yeniden Avrupa futboluna dönmek istediği, bu nedenle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Michael Olunga’ya kanca!

FİYATI YAKLAŞIK 5 MİLYON EURO

Bu sezon müthiş bir performans gösteren yıldız futbolcu 19 resmi maçta attığı 26 golle dikkatleri çekti. Transfermarkt verilerine göre Olunga'nın şu anki yisada değeri 5 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Michael Olunga’ya kanca!

İSTATİSTİKLER ALTÜST

Bu sezon çıktığı 19 maçta 26 gole imza atan Olunga, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Katar Ligi'nde tüm istatistikleri altüst eden Kenyalı forvet milli takım forması altında da 46 karşılaşmada 19 kez ağları havalandırdı. Olunga birçok kulübün listesinde yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den Michael Olunga’ya kanca!

SOL AYAĞI RAKİPLERİN KABUSU

1.93 boyunda olmasına rağmen tekniğiyle dikkat çeken Olunga'nın sol ayağı çok etkili.

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