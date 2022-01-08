08 Ocak 2022, Cumartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ile adı anılan Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan ayrıldı!
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Joachim Löw'ü ikna etmeye çalışıyor. Ancak sarı lacivertli kulüp Löw dışında da birçok isimle görüşüyor. Adı Fenerbahçe ile anılan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrıldı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son durumu aktardı. Kul, "Bilic'in ayrılışı Fenerbahçe ile alakalı değil. Löw, Jesus gibi isimler daha ön planda. Özellikle Löw ile anlaşmaya çalışıyor Fenerbahçe ama olmazsa Bilic ile tekrar görüşülecek. Ayrıca Bilic'in ayrılması da Fenerbahçe adına iyi oldu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
08.01.2022
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