31 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Visca savaşı! Bonservis talebi...

Süper Lig'in ilk yarısnı lider kapatan Trabzonspor ve liderin 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldiler. Başakşehir'de sergilediği futbolla yıllardır ligimizde istikrar sağlayan Visca konusunda İstanbul ekibine iki takımda teklif yaptılar. İşte transferde yaşananlar...

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Visca savaşı! Bonservis talebi...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Başakşehir'in 31 yaşındaki Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca için savaş çıkmak üzere! Takvim'in haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok arzuladığı Visca için Bordo-Mavili yöneticiler Başakşehir'in kapısını çalmış ve 3 milyon Euro civarında bir teklifte bulunmuşlardı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Visca savaşı! Bonservis talebi...

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Görüşmeler devam ederken sarı-lacivertli cepheden de hamle geldi. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Edin Visca için Sarı-Lacivertli kurmayların da düğmeye bastığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli için Başakşehir kulübüne 4 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca için Medipol Başakşehir yönetimi 6 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin bu hamlesinin ardından Trabzonspor'un fiyat artırıp artırmayacağı da merak konusu.


Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Visca savaşı! Bonservis talebi...

FORM DURUMU HARİKA

Ancak her şartta Visca'nın transferinin gerçekleşmesi için Başakşehir yönetiminin 6 milyon Euro'luk talebinde indirime gitmesi gerekiyor. Başakşehir'in öncesi sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Edin Visca, bu sezona iyi başlamasa da son haftalarda son derece formda bir görüntü çizmişti.

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