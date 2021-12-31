Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Visca savaşı! Bonservis talebi...

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Görüşmeler devam ederken sarı-lacivertli cepheden de hamle geldi. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Edin Visca için Sarı-Lacivertli kurmayların da düğmeye bastığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli için Başakşehir kulübüne 4 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca için Medipol Başakşehir yönetimi 6 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin bu hamlesinin ardından Trabzonspor'un fiyat artırıp artırmayacağı da merak konusu.





