FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe Adana Demirspor maçı için taktik çalıştı!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Teknik ve taktik çalışmaların ardından 3'er grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamlandı.
Öte yandan Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, pazartesi akşamı sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
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