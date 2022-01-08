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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Hayalleri çaldınız"

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamladı. Sarı lacivertli ekip ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor maçı ile başlayacak. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç Fenerbahçe'nin gidişatı üzerinden yönetime sert sözler sarf etti. Uluç, "Fenerbahçe'de ışık yok. İnsanlar hayal kuramıyor. Hayalleri gerçekleştirmek için yönetime gelen bir başkan var. Ancak Yönetim insanların hayallerini çaldı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
08.01.2022
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