08 Ocak 2022, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Jessica Çarmıklı açıklaması!

F.Bahçe’den Jessica Çarmıklı açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kadın futbol takımının menajeri Jessica Çarmıklı'nın sezon sonuna kadar futbolcu olarak da takımda yer alacağını duyurdu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının menajeri Jessica Çarmıklı'nın, 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak takımda yer alacağını açıkladı.

Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda menajerlik görevine getirilen Jessica Çarmıklı, yeşil zemin üzerinde de sarı lacivertli formayı terletecek.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın Menajeri Jessica Çarmıklı, 2021-22 sezonunda futbolcu olarak da takımımızda görev alacak" ifadelerine yer verildi. Jessica, 6 numaralı formayı giyecek.

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