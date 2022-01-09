09 Ocak 2022, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Divock Origi bombası! Gözler Jürgen Kloop’a çevrildi

Kanarya’dan Origi bombası! Gözler Klopp’e çevrildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Fenerbahçe'de forvet arayışları sürüyor. Sezon başında kadrosuna kattığı Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Diego Rossi'den umduğunu bulamayan sarı lacivertliler, kadrosuna yıldız bir golcü katmak istiyor. Bu sebeple kollarını sıvayan Kanarya, gözüne Origi'yi kestirdi. Belçikalı yıldızın transferindeki en büyük engel ise Jürgen Klopp. İşte detaylar...

Belçika basını, Fenerbahçe'nin Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi ile ilgilendiğini iddia etti. İngiliz ekibinde şans bulmakta zorlanan 26 yaşındaki oyuncunun da ayrılma fikrine sıcak baktığı bildirildi. Ancak İngiliz kaynaklar, Jurgen Klopp'un yedek forvetini gönderme konusunda isteksiz olduğunu duyurdu. Sebep olarak ise Mohamed Salah ile Sadio Mane'nin ocak ayına kadar Afrika Kupası'nda olmaları gösterildi. Newcastle ve Lazio'nun da radarında yer alan Origi'nin kontratı sezon sonunda bitiyor. Ancak belirli sayıda maç oynaması halinde Liverpool'un sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor.

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