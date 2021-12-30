FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Edin Visca ısrarı! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezonun ikinci yarısı öncesi yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un da gündeminde olan Edin Visca için Başakşehir'e para+takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gözdesi Edin Visca'dan vazgeçmiyor... Yönetimin, Boşnak oyuncu için Başakşehir'e para+takas formüllü yeni bir teklif yapacağı belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; takas için Sinan Gümüş'ün ismi geçerken Visca'nın dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu, menajerleri Nedim Hrapovic ve Hadis Zubanovic ile birlikte uçakta olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Visca'nın transfer görüşmesi yapmak için Bosna'dan Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynayan Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken, 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

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