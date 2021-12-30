30 Aralık 2021, Perşembe
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Mesut Özil Fenerbahçe'yi sırtladı
Kanarya'nın Süper Lig'de ilk yarı istatistikle belli oldu. İlk 19 haftada fileleri 31 kez havalandıran sarı- lacivertli ekipte toplam 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Rakip ağları 7 kez sarsan Mesut Özil, en golcü isim olarak ön plana çıktı.
Kanarya'nın Süper Lig'de ilk yarı istatistikle belli oldu. İlk 19 haftada fileleri 31 kez havalandıran sarı- lacivertli ekipte toplam 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Rakip ağları 7 kez sarsan Mesut Özil, en golcü isim olarak ön plana çıktı. Serdar Dursun 5, Mergim Berisha ile Miha Zajc ise 3'er gole imza attı. Ferdi, Filip Novak, Rossi ve Valencia 2'şer kez fileleri sallarken, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Crespo, İrfan Can Kahveci ve Pelkas ise birer gol kaydetti.
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