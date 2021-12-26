26 Aralık 2021, Pazar
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan Joachim Löw'e teklif! Anlaşma süresi...
Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu koltuğu bir an önce doldurup ikinci yarıya adaptasyon sorunu yaşamadan başlamak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Alman teknik adam Joachim Löw'le görüştüğü belirtilirken, 2024'e kadar teklif sunduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni teknik direktör için Joachim Löw gündemdeki yerini koruyor. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyanlar, Alman hocaya F.Bahçe'nin 2024'e kadar kontrat teklif ettiğini duyurdu. Löw'den cevap beklendiği ifade edildi. B planı olarak ise Slaven Bilic ile İsmail Kartal konuşuluyor. Bilic'in gelebilmesi için Beijing Guoan ile sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Birkaç isimle daha temasların sürdüğü, önümüzdeki hafta gelişme olabileceği bildirildi.
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