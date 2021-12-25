25 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

F.Bahçe Malatya maçına hazır!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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