26 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Yeni Malatyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'den taraftarlara uyarı!

F.Bahçe’den taraftarlara uyarı! Y. Malatyaspor maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 Giriş Tarihi: 26.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yayınlandı. Açıklamada taraftarlara uyarı yapıldı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerden bir mesaj yayınlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımız bu akşam 19.00'da, Süper Lig 2021-22 sezonu ilk yarısının son maçında, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Kulübümüzün içerisinde bulunduğu gündemde, taraftarlarımızın olumlu, olumsuz, eleştirel fark etmeksizin yapıcılık ortak noktasında buluşan tüm görüşleri bizim için çok kıymetli; destekleri ise Fenerbahçemiz için olmazsa olmazdır.

Bu akşam Takımımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçta da taraftarlarımızın; maç boyunca görüşleri her ne olursa olsun, tezahüratları her ne yönde olursa olsun tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları ve taraftarlarımız arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir.

Fenerbahçe, takımı, taraftarı, üyeleriyle bir aile ve bir bütündür.

Bizi biz yapan, Fenerbahçe'yi güçlü kılan da budur.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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