Yeni Malatyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'den taraftarlara uyarı!
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yayınlandı. Açıklamada taraftarlara uyarı yapıldı. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerden bir mesaj yayınlandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol Takımımız bu akşam 19.00'da, Süper Lig 2021-22 sezonu ilk yarısının son maçında, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Kulübümüzün içerisinde bulunduğu gündemde, taraftarlarımızın olumlu, olumsuz, eleştirel fark etmeksizin yapıcılık ortak noktasında buluşan tüm görüşleri bizim için çok kıymetli; destekleri ise Fenerbahçemiz için olmazsa olmazdır.
Bu akşam Takımımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçta da taraftarlarımızın; maç boyunca görüşleri her ne olursa olsun, tezahüratları her ne yönde olursa olsun tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları ve taraftarlarımız arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir.
Fenerbahçe, takımı, taraftarı, üyeleriyle bir aile ve bir bütündür.
Bizi biz yapan, Fenerbahçe'yi güçlü kılan da budur.
Saygılarımızla,
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı