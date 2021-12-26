26 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe moral peşinde! İşte Kanarya'nın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evimde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. İşte Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe moral peşinde! İşte Kanarya’nın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de istediği grafiği bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler kazanıp hem 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek hem de ikinci devrede farkı kapatmaya çalışacağı şampiyonluk yarışı için umut tazelemek istiyor.

Fenerbahçe moral peşinde! İşte Kanarya’nın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’i

MALATYA ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da da hedef kötü gidişe son vermek. İki takımın geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda yaptığı karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 berabere sona erdi. Son antrenmanını dün akşam yapan Fenerbahçe taktik prova sonrası tesislerde maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe moral peşinde! İşte Kanarya’nın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’i

5 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha bu akşamki maçta görev yapamayacak.

Fenerbahçe moral peşinde! İşte Kanarya’nın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’i

3 İSİM SINIRDA
Filip Novak, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 3'er sarı kartla ceza sınırında. Bu isimler bu akşam da sarı kart görmeleri halinde 20'inci haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.



Fenerbahçe moral peşinde! İşte Kanarya’nın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’i

9. BULUŞMA
İki takım ligde 8 kez karşı karşıya geldi. Fotomaç'ın haberine göre, 4 maçı Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarılacivertliler 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.

Fenerbahçe moral peşinde! İşte Kanarya’nın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’i

KULÜBEDE YİNE GÖLE
Pereira'nın gidişi sonrası henüz yeni hocasını belirlemeyen Fenerbahçe de bu akşam da kulübede Zeki Murat Göle olacak. Geçici olarak A takım teknik sorumluluğunu üstlenen Göle, 1-1 biten Karagümrük maçında rakip 9 kişi kaldıktan sonra oyuna müdahalede yetersiz+geç kaldığı için eleştirilmişti.

Fenerbahçe moral peşinde! İşte Kanarya’nın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’i

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
FENERBAHÇE: BERKE, TISSERAND, KIM MIN-JAE, SZALAI, NOVAK, SOSA, ZAJC, İRFAN CAN, MESUT, OSAYI, VALENCIA

YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ, SEMİH, SADIK, WALLACE, HADDADI, NDONG, AABID, MUSTAFA, ADEM, CHOULAR, TETTEH

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