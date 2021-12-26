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FENERBAHÇE HABERLERİ: Filip Novak gol orucunu bozdu!

Novak gol orucunu bozdu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadelede sarı-lacivertliler adına ilk golü kaydeden Filip Novak, 91 gün sonra gol sevinci yaşadı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada ilk gol Filip Novak'tan gelirken, Çek futbolcu 91 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Filip Novak, bu sezon resmi maçlarda ikinci kez fileleri havalandırdı. En son Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçta gol atan Çek futbolcu, sarı-lacivertli formayla 91 gün sonra gol sevinci yaşadı.

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