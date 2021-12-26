FENERBAHÇE HABERLERİ: Pelkas'tan ilk gol! Yeni Malatyaspor maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Dimitrios Pelkas, bu sezonki ilk golünü attı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk golünü Yeni Malatyaspor karşısında kaydetti.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada ikinci golü atan Yunan orta saha Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez golle tanıştı. 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda omzundan sakatlanan Yunan futbolcu, 26 gün sahalardan uzak kalmış ve Teknik Direktör Pereira görev başındayken Pelkas'ı çok tercih etmemişti. Dimitrios Pelkas, Yeni Malatyaspor müsabakasının 58. dakikasında İrfan Can Kahveci yerine oyuna dahil olurken, 73. dakikada Valencia'nın pasında ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve bu sezon ilk kez gol attı. Dimitrios Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasını daha önce 14 kez giymiş, gol ve asist katkısında bulunamamıştı.
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