26 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Kadıköy’de tribünlerden protesto

Kadıköy’de şok protesto!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar futbolcuları yoğun şekilde protesto etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti.
Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta 'Formayı çıkarın, çıplak oynayın' şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.
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