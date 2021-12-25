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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Max Meyer'e Almanya'dan talip!

Sezon başında gelmişti! Almanya’dan talibi çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Max Meyer, sarı-lacivertlilerde istediği forma şansını bulamadı. Alman futbolcuya Bundesliga 2'den çeşitli kulüplerin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son maçta kadroya alınmayan Max Meyer gözden çıkarıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Takım bulması istenen Alman orta saha ile Bundesliga 2'den bazı kulüplerin ilgilendiği belirtildi. Rogon menajerlik şirketinin Fenerbahçe'ye getirdiği isimlerden olan 26 yaşındaki Meyer, sarı-lacivertli forma ile 9 maçta 369 dakika süre aldı. Royal Antwerp'e deplasmanda 1 gol attı.

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