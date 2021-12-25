FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik direktör planı ortaya çıktı! Scolari ve Alex...

ALEX İÇİN DE FIRSAT!

Toplantıda 73 yaşındaki Brezilyalı teknik direktörün yardımcılığını da Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza'nın yapması formülünün konuşulduğu öğrenildi. Bu sistemin Alex'in ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü olması için de önemli bir fısat olabileceği konuşuluyor. Sarı-Lacivertli kurmayların daha önce Alman Milli Takımı'nda görevinden istifa eden Joachim Löw'e teklifte bulunduğu ancak Alman teknik adamın sezon içinde takım almak istememesi nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği biliniyor.