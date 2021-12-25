25 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik direktör planı ortaya çıktı! Scolari ve Alex...

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinden sonra görevine son verilen Vitor Pereira'nın yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ikiliyi aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük için Luiz Felipe Scolari'yi düşündüğü, yardımcı olarak da Alex de Souza'yı getirmek istediği kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik direktör planı ortaya çıktı! Scolari ve Alex...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takvim'in haberine göre; Son yönetim kurulu toplantısında Luiz Felipe Scolari isminin masaya geldiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik direktör planı ortaya çıktı! Scolari ve Alex...

ALEX İÇİN DE FIRSAT!

Toplantıda 73 yaşındaki Brezilyalı teknik direktörün yardımcılığını da Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza'nın yapması formülünün konuşulduğu öğrenildi. Bu sistemin Alex'in ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü olması için de önemli bir fısat olabileceği konuşuluyor. Sarı-Lacivertli kurmayların daha önce Alman Milli Takımı'nda görevinden istifa eden Joachim Löw'e teklifte bulunduğu ancak Alman teknik adamın sezon içinde takım almak istememesi nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik direktör planı ortaya çıktı! Scolari ve Alex...

SON TARİH 10 OCAK

F.Bahçe'de tüm seçenekler masada dururken, Sarı-Lacivertli yönetimde en güçlü adayın hala Slaven Bilic olduğu öğrenildi. Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile temasa geçmiş ve önemli aşama kaydetmişti. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük meselesinin 10 Ocak'taki Adana Demirspor maçına kadar çözmesi bekleniyor.

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