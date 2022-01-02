FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’yi bekleyen tehlike! 2 isim gidebilir

ZAMAN SIKINTISI

Sarı-lacivertliler, 2022'ye teknik direktörsüz girerken 10 Ocak'ta oynanacak Adana Demirspor maçına artık az bir zaman kaldı. Henüz resmi olarak yeni hocasını belirleyemeyen Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısının hazırlıkları da bu doğrultuda başlayacak. TFF'nin kurallarına göre artık Zeki Murat Göle resmi bir maçta takımın başında yer alamayacak. O nedenle Adana Demirspor maçında mutlak Pro Lisanslı bir teknik sorumlunun olması gerekiyor. Aksi takdirde yeni bir sıkıntı Fenerbahçe'yi bekleyecek. Yönetim adeta zamanla yarışacak.