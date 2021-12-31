Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan heyecanlandıran Daum paylaşım! Yeni teknik direktör...
Son olarak teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği merak konusu. Yönetim devre arasında yeni hocayı netleştirmek isterken, sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Son olarak Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyor. Yönetim ise masada birçok ismi bulunduruyor. Bu kez teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı lacivertlilerde gündemdeki isimlerden birisi de Christoph Daum.
2003-2006 ve 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Daum'un adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Bu noktada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da flaş bir paylaşım geldi.
Portekizli Pereira'nın ayrılığını önceden bilen Serhat Akın, bu kez de "Daum hayırlı olsun mu?" tweeti atarak taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin ise kısa zaman içerisinde son bulması bekleniyor.
68 yaşındaki Alman teknik adam Süper Lig'de Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı. Daum'un Fenerbahçe kariyerinde 2 ve Beşiktaş kariyerinde 1 olmak üzere Süper Lig'de 3 şampiyonluğu bulunuyor.
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