31 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan heyecanlandıran Daum paylaşım! Yeni teknik direktör...

Son olarak teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği merak konusu. Yönetim devre arasında yeni hocayı netleştirmek isterken, sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’dan heyecanlandıran Daum paylaşım! Yeni teknik direktör...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 Giriş Tarihi: 31.12.2021

Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Son olarak Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyor. Yönetim ise masada birçok ismi bulunduruyor. Bu kez teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı lacivertlilerde gündemdeki isimlerden birisi de Christoph Daum.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’dan heyecanlandıran Daum paylaşım! Yeni teknik direktör...

2003-2006 ve 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Daum'un adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Bu noktada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’dan heyecanlandıran Daum paylaşım! Yeni teknik direktör...

Portekizli Pereira'nın ayrılığını önceden bilen Serhat Akın, bu kez de "Daum hayırlı olsun mu?" tweeti atarak taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin ise kısa zaman içerisinde son bulması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’dan heyecanlandıran Daum paylaşım! Yeni teknik direktör...

68 yaşındaki Alman teknik adam Süper Lig'de Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı. Daum'un Fenerbahçe kariyerinde 2 ve Beşiktaş kariyerinde 1 olmak üzere Süper Lig'de 3 şampiyonluğu bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı! Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı!
Canlı yayında açıkladı! Allahyar F.Bahçe’de kalacak mı? Canlı yayında açıkladı! Allahyar F.Bahçe'de kalacak mı?
Türkiye’de sporda 2021 yılında neler yaşandı? Türkiye'de sporda 2021 yılında neler yaşandı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör