Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’dan heyecanlandıran Daum paylaşım! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Son olarak Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyor. Yönetim ise masada birçok ismi bulunduruyor. Bu kez teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı lacivertlilerde gündemdeki isimlerden birisi de Christoph Daum.