23 Aralık 2021, Perşembe
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Asvel Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE (LDLC Asvel-Fenerbahçe Beko canlı skor)
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 17. haftasında LDLC Asvel ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. 4 maçtır kazanan sarı-lacivertliler, 4 maçtır kaybeden rakibini mağlup edip serisini sürdürmek istiyor. Müsabakanın tüm detayları ve CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Turkish Airlines EuroLeague'in 17. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda LDLC Asvel'e konuk oluyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek oynanıyor: Asvel 15-10 F.Bahçe Beko
MAÇ SKORU GÜNCELLENMEKTEDİR...
ASVEL FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Asvel ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı ve müsabaka beIN Sports HABER'den canlı yayınlanıyor.
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