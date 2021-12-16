16 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'tan Slavia Prag itirafı!

Novak’tan Slavia Prag itirafı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Novak, Çek basınına Slavia Prag eşleşmesini değerlendirdi. "Trabzonspor'dayken Sparta'yı çektiğimizde de aynı dileklerim vardı. Çek takımına karşı oynamak istemedim. Çünkü Çek takımlarının Avrupa'da başarılarını istiyorum" diyen Novak, "Ama elbette önceliğim takımımın tur atlaması. Pereira, bana Slavia'yı sordu. Konferans Ligi'nde mümkün olduğunca ilerlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Novak, Çek basınına Slavia Prag eşleşmesini değerlendirdi. "Trabzonspor'dayken Sparta'yı çektiğimizde de aynı dileklerim vardı. Çek takımına karşı oynamak istemedim. Çünkü Çek takımlarının Avrupa'da başarılarını istiyorum" diyen Novak, "Ama elbette önceliğim takımımın tur atlaması. Pereira, bana Slavia'yı sordu. Konferans Ligi'nde mümkün olduğunca ilerlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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