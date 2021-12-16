16 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Diego Rossi ile gidiyor!

Rossi ile gidiyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Pereira'nın ismi Brezilya'da Flamengo ile anılıyor. ESPN, "Flamengo'nun yeni teknik direktörü Pereira'yı tanıyalım" başlığıyla Portekizli hocayı tanıtırken, bir diğer iddia ise Pereira'nın Flamengo'ya Diego Rossi ile gitmek istediği. Luiz Gustavo'nun da artık ülkesine dönmeyi planladığı ileri sürüldü.

Pereira'nın ismi Brezilya'da Flamengo ile anılıyor. ESPN, "Flamengo'nun yeni teknik direktörü Pereira'yı tanıyalım" başlığıyla Portekizli hocayı tanıtırken, bir diğer iddia ise Pereira'nın Flamengo'ya Diego Rossi ile gitmek istediği. Luiz Gustavo'nun da artık ülkesine dönmeyi planladığı ileri sürüldü.
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