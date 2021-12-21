FENERBAHÇE HABERLERİ: Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak açıklaması! "Vermiyoruz"

Fenerbahçe sezon başında getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile 17. hafta itibarıyla yollarını ayırdığını duyurdu. Bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, "Fenerbahçe bu kararı almak için geç bile kaldı." ifadesini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)