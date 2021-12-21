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FENERBAHÇE HABERLERİ: Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak açıklaması! "Vermiyoruz"

Resmi Kenan Koçak açıklaması! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile ilgilendiği belirtilmişti. Konuyla ilgili konuşan A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlayan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak hakkında TFF'den ilk açıklama geldi. A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, Kenan Koçak için Fenerbahçe'ye kapıları kapattı.

Altıntop, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada,."Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

Pereira'nın ayrılığını değerlendirdi! haberin devamı

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