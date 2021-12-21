21 Aralık 2021, Salı
FENERBAHÇE HABERLERİ: Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak açıklaması! "Vermiyoruz"
Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile ilgilendiği belirtilmişti. Konuyla ilgili konuşan A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlayan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak hakkında TFF'den ilk açıklama geldi. A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, Kenan Koçak için Fenerbahçe'ye kapıları kapattı.
Altıntop, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada,."Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok." ifadesini kullandı.
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