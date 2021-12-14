14 Aralık 2021, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv canlı skor)

F.Bahçe Beko - M. Tel Aviv | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 Giriş Tarihi: 14.12.2021

THY EuroLeague'in (Turkish Airlines EuroLeague) 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Müsabakanın CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) heyecan 15. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Son 2 maçından galibiyetle ayrılan sarI-lacivertliler 4 maçtır galip gelemeyen Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. Çeyrek sonucu: F.Bahçe Beko 23-18 M. Tel Aviv

2. Çeyrek sonucu: F.Bahçe Beko 42-37 M. Tel Aviv

3. Çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Beko 50-41 M. Tel Aviv

HABER GÜNCELLENMEKTEDİR...

FENERBAHÇE BEKO MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı saat 20.45'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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