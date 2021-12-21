FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak'tan flaş hareket! Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası...
Kötü gidişat sonrası Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Bu gelişme sonrası Portekizli teknik adamın süre vermediği genç isim Burak Kapacak'tan flaş bir hareket geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de son olarak sahasında Beşiktaş ile berabere kalan Fenerbahçe'de eleştirilerin oldağı olan teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar süre bulamayan Burak Kapacak'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
Sarı-lacivertli futbolcu, takımının, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdığı paylaşımı beğendi.
Genç futbolcunun, Portekizli teknik adam nedeniyle Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı iddia edilmişti.
Öte yandan, Burak Kapacak'ın beğendiği paylaşımı, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar da beğendi.
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