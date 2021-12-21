21 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak'tan flaş hareket! Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası...

Kötü gidişat sonrası Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Bu gelişme sonrası Portekizli teknik adamın süre vermediği genç isim Burak Kapacak'tan flaş bir hareket geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak’tan flaş hareket! Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'de son olarak sahasında Beşiktaş ile berabere kalan Fenerbahçe'de eleştirilerin oldağı olan teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak’tan flaş hareket! Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası...

Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar süre bulamayan Burak Kapacak'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak’tan flaş hareket! Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası...

Sarı-lacivertli futbolcu, takımının, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdığı paylaşımı beğendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak’tan flaş hareket! Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası...

Genç futbolcunun, Portekizli teknik adam nedeniyle Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Burak Kapacak’tan flaş hareket! Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası...

Öte yandan, Burak Kapacak'ın beğendiği paylaşımı, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar da beğendi.

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