21 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'nin talipleri artıyor! Serie A ekibi...

Szalai’nin talipleri artıyor! Serie A ekibi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Attila Szalai'ye bir talip daha çıktı. Adı Chelsea, Atletico Madrid ve Sevilla ile anılan Macar futbolcuya Napoli'nin de talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe ransfer haberlerini her seferinde yalanlasa da Attila Szalai'yi elinde tutamayacak gibi görünüyor. Chelsea, Atletico Madrid ve Sevilla'dan sonra Napoli de Macar stoperi listesine aldı. La Gazetta dello Sport'ta yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; 23 yaşındaki oyuncu, acil stoper arayışında olan mavi-beyazlı ekibin 1 numaralı adayı. Ocak ayında Kalidou Koulibaly'nin Senegal Milli Takımı adına Afrika Uluslar Kupası'na, Kostas Manolas'ın da Olympiakos'a gidecek olması nedeniyle Napoli, stoper arayışına hız verdi. Haberde Everton'dan Yerry Mina gündeme gelse de Attila Szalai'nin bir adım önde olduğunun altı çizildi. Macar oyuncunun transferinin kolay olmadığı ancak Napoli'nin Eljif Elmas transferinden dolayı Fenerbahçe ile iyi ilişkilere sahip olduğu hatırlatıldı. 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için sarı-lacivertli yönetim 20 milyon Euro istiyor.

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