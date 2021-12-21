FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'nin talipleri artıyor! Serie A ekibi...

Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar ve oynanılan kötü futbolun ardından Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerde birçok teknik direktörün ismi anılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe2nin yeni hoca adayları... (FB spor haberleri)