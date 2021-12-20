Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlileri Can Bartu Tesisleri'nde yapmış olduğu antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı, Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla süren antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlanacak.

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