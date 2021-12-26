FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Masada Gustavo Cuellar var
Süper Lig'de bu sezon iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray hayal kırıklığı yarattı. Zirve yarışında olduğu gibi birçok transferde de karşı karşıya gelen iki kulüp, yeni bir yarışa girdi. Sarı lacivertliler bu transferde atağa kalkarak ezeli rakibine dev bir çalım atmayı planlıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, ikinci yarıya iddialı bir kadroyla girmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı.
Listesine birçok ismi alan Kanarya'da öncelikli hedef orta saha transferi... Fotomaç'ın Kolombiya basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Gustavo Cuellar için devreye girdiği iddia edildi.
GUSTAVO CUELLAR KİMDİR?
14 Ekim 1992 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen Gustavo Leonardo Cuellar Gallego, kariyerine Deportivo Cali'de başladı. Sırasıyla Junior FC, Flamengo ve Al Hilal formaları giydi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Cuellar, bu sezon 10 müsabakada forma giydi ancak skor üretemedi. Yıldız isim, Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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