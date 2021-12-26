26 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Masada Gustavo Cuellar var

Süper Lig'de bu sezon iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray hayal kırıklığı yarattı. Zirve yarışında olduğu gibi birçok transferde de karşı karşıya gelen iki kulüp, yeni bir yarışa girdi. Sarı lacivertliler bu transferde atağa kalkarak ezeli rakibine dev bir çalım atmayı planlıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Masada Gustavo Cuellar var
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.12.2021

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, ikinci yarıya iddialı bir kadroyla girmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Masada Gustavo Cuellar var

Listesine birçok ismi alan Kanarya'da öncelikli hedef orta saha transferi... Fotomaç'ın Kolombiya basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Masada Gustavo Cuellar var

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Gustavo Cuellar için devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Masada Gustavo Cuellar var

Haberde ayrıca oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Valencia ve MLS'ten bir takımın daha bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Cuellar'ın, Al Hilal'de sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Masada Gustavo Cuellar var

GUSTAVO CUELLAR KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen Gustavo Leonardo Cuellar Gallego, kariyerine Deportivo Cali'de başladı. Sırasıyla Junior FC, Flamengo ve Al Hilal formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı! Masada Gustavo Cuellar var

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Cuellar, bu sezon 10 müsabakada forma giydi ancak skor üretemedi. Yıldız isim, Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
F.Bahçe’den taraftarlara uyarı! Y. Malatyaspor maçında... F.Bahçe'den taraftarlara uyarı! Y. Malatyaspor maçında...
Fenerbahçe-Y. Malatyaspor maçının VAR hakemi belli oldu! Fenerbahçe-Y. Malatyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör