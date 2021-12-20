Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek olan sarı-lacivertliler, ligde aldığı başarısız sonuçlarla zirveden iyice uzaklaştı.