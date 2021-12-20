Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...
Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar ve oynanılan kötü futbolun ardından Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerde birçok teknik direktörün ismi anılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe2nin yeni hoca adayları... (FB spor haberleri)
Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek olan sarı-lacivertliler, ligde aldığı başarısız sonuçlarla zirveden iyice uzaklaştı.
Son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde fatura teknik direktör Vitor Pereira'ya kesildi.
PEREIRA DÖNEMİ SONA ERDİ!
Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kanarya'da gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi.
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Yeni hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli yönetim listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıracak.
İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...
KENAN KOÇAK
SLAVEN BILIC
LUCIEN FAVRE
PAULO FONSECA
NUNO ESPIRITO
CHRISTOPH DAUM
JOACHIM LÖW
FRANCESCO FARIOLI
PAULO FONSECA
ÇAĞDAŞ ATAN
CLARENCE SEEDORF
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