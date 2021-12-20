20 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...

Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar ve oynanılan kötü futbolun ardından Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerde birçok teknik direktörün ismi anılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe2nin yeni hoca adayları... (FB spor haberleri)

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 Giriş Tarihi: 20.12.2021

Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek olan sarı-lacivertliler, ligde aldığı başarısız sonuçlarla zirveden iyice uzaklaştı.

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

Son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde fatura teknik direktör Vitor Pereira'ya kesildi.

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

PEREIRA DÖNEMİ SONA ERDİ!
Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kanarya'da gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi.

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

YENİ HOCA KİM OLACAK?
Yeni hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli yönetim listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıracak.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

KENAN KOÇAK

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

İSMAİL KARTAL

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

SLAVEN BILIC

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

OKAN BURUK

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

AYKUT KOCAMAN

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

LUCIEN FAVRE

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

ALEX DE SOUZA

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

PAULO FONSECA

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

NUNO ESPIRITO

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

CHRISTOPH DAUM

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

JOACHIM LÖW

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

FRANCESCO FARIOLI

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

PAULO FONSECA

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

ÇAĞDAŞ ATAN

Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin hoca adayları...

CLARENCE SEEDORF

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