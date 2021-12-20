20 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil bir derbiyi daha boş geçmedi!

Derbilere Mesut Özil damgası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı Galatasaray derbisinde fileleri sarsan Mesut Özil, Beşiktaş karşında da golünü attı. Yıldız futbolcu, Cyle Larin'in elle oynaması sonrası hakem Fırat Aydınus'un verdiği penaltıda şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli takım adına gecenin başarılı isimlerinden biriydi. 33 yaşındaki futbolcu, kazanılan penaltıyı 14. dakikada ağlara yollayıp F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Gol haricinde savunmaya da yardım eden Mesut, futboluyla geçer not aldı. Mesut, derbide attığı golle bu sezon ligdeki 14. maçında 6. sayısını kaydetti. Geçen haftaki G.Antep maçında da 1 gol, 1 asiste imza atan Mesut, üst üste 2 maçta skor katkısı yaptı.

AVANTAJI KULLANAMADIK
Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre, tecrübeli krampon yine bir büyük maçı da boş geçmedi. Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinde de gol sevinci yaşamıştı. Mesut'un bu sezon ligde 2 de asisti bulunuyor. Mesut Özil maç sonrası yaptığı açıklamada "Kazanmak için mücadele ettik ama olmadı. İki kez öne geçmenin avantajını kullanamadık. Taraftarımıza galibyet hediye edemediğimiz için üzgünüz" dedi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı yorumladı! "Eli açık ama..."

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