FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da pişmanlığın adı Beto! Milan ve transfer...

Durum böyle olunca sezon başında Fenerbahçe'nin görüşüp anlaşamadığı ya da vazgeçtiği golcüler akla geldi. Bu isimlerden biri de Udinese forması giyen Beto'ydu... Geçen sezon Portimonense'de top koşturan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayınca İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanmıştı.