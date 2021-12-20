FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da pişmanlığın adı Beto! Milan ve transfer...
Yaz transfer döneminde büyük bir revizyona giden Fenerbahçe, kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Sarı-lacivertliler forvet bölgesi için Portimonense forması giyen Beto'yu gündemine alırken, transferden vazgeçmişti. Daha sonrasında Portekizli santrafor İtalyan ekibi Udinese'yle kiralık olarak anlaştı ve 15 maçta 7 gollük katkı sağladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de zirvenin 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon hücum hattında yine hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattında forma giyen Valencia, Berisha ve Serdar Dursun ligde sadece 10 gol atabildi.
Durum böyle olunca sezon başında Fenerbahçe'nin görüşüp anlaşamadığı ya da vazgeçtiği golcüler akla geldi. Bu isimlerden biri de Udinese forması giyen Beto'ydu... Geçen sezon Portimonense'de top koşturan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayınca İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanmıştı.
Sambacı'nın bu sezon Serie A'da sergilediği performans, sarı-lacivertlilerin pişmanlık yaşamasına neden oldu. Udinese formasıyla 16 lig maçında 7 kez fileleri havalandıran Beto, toplam 10 gol atan Fenerbahçe'nin üç forveti Valencia, Serdar Dursun ve Berisha'yı neredeyse tek başına yakaladı.
Bu sezonki performansı sonrası piyasa değeri 6.5 milyon euroya kadar yükselen 1,94'lük dev forvete İtalyan devi Milan talip oldu. Milan'ın, seneye 40 yaşını bitirecek olan Ibrahimovic'in yerine Beto'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Udinese kulübü 23 yaşındaki genç oyuncunun 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp, Milan'la masaya oturacak.
Stiliyle Ibrahimovic'e benzetilen Beto için Udinese'nin kapıyı en az 15 milyon eurodan açacağı belirtilirken, Milan'ın da bu rakamları ödeyebileceğine yer verildi.
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