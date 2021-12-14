FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Gaziantep FK karşısında kendine has vuruşunu yaptı!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmada takımın yıldızlarından Mesut Özil etkili bir performans sergilerken, gol anında kendine has olarak yaptığı o vuruş da dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Gaziantep'ten hayal kırıklığıyla ayrılırken, kaptan Mesut Özil'in golü sosyal medyayı salladı. Deplasmanda skoru 1-1'e getiren golü atan yıldız futbolcu, kendisine has vuruşla tekrar gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Arsenal'de oynadığı dönemlerde de topu yere çarptırarak kaleciyi zorda bırakan ve ağları sarsan M10, bunlara bir yenisini de Gaziantep'te ekledi. Tecrübeli futbolcunun geçmiş dönemlerde attığı bu tarz goller, sosyal medyada paylaşıldı, kısa süre içinde binlerce yorum yapıldı. Bu sezon Süper Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. 90 dakika boyunca 66 kez topla buluşan Mesut, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı.

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