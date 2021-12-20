Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı yorumladı! "Eli açık ama..."

Bu dakikadan sonra yine Beşiktaş oyunu kontrol etti ve sahanın en iyilerinden biri olan Josef de Souza ile beraberliği yakaladı. Fakat Beşiktaş sezon başından beri bireysel hatalardan tuhaf goller yiyor. Dün de öyle oldu. Vida'nın kaleciye pası kısa düştü, Rossi çabukluğuyla yetişti, yana çıkardı ve Berisha da top yüksek ve zor olmasına rağmen iyi bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.