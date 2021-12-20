20 Aralık 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı yorumladı! "Eli açık ama..."

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde kozlarını paylaştı. Zorlu maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 eşitlikle tamamlandı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar dev müsabakayı değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı yorumladı! Eli açık ama...
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Kaybedenin puan ve itibar kaybedeceği bir karşılaşmaydı. Kaybetmediler ama tabii Fenerbahçe de ev sahibi avantajını kaçırdığı için üzgün. Aslında maçın geneline baktığımızda oyunu daha çok kontrol eden takım Beşiktaş oldu. Maça iyi başlamışlardı ama Fenerbahçe, hafif paniklediği dakikalarda bir penaltı ile öne geçti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı yorumladı! Eli açık ama...

Bu dakikadan sonra yine Beşiktaş oyunu kontrol etti ve sahanın en iyilerinden biri olan Josef de Souza ile beraberliği yakaladı. Fakat Beşiktaş sezon başından beri bireysel hatalardan tuhaf goller yiyor. Dün de öyle oldu. Vida'nın kaleciye pası kısa düştü, Rossi çabukluğuyla yetişti, yana çıkardı ve Berisha da top yüksek ve zor olmasına rağmen iyi bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı yorumladı! Eli açık ama...

İkinci yarıya Beşiktaş mükemmel başladı. İkinci yarının ilk 20 dakikası oyunu müthiş domine ettiler, maçın yıldızı Josef de Souza'nın mükemmel kafasıyla da beraberliği buldular. Aslında son bölümde de ibre Beşiktaş'tan yanaydı ama siyah-beyazlılar beraberlik golünden sonra adeta durdu. Sonuçta baktığımızda bütün takımlar, Konya hariç, herkes Trabzonspor'a çalışıyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı yorumladı! Eli açık ama...

3 büyükler her hafta puan olarak Trabzonspor'un daha da gerisine düşüyorlar. Fırat Aydınus, bir pozisyon dışında mükemmel. O pozisyon da verdiği penaltı. Çok gri bir pozisyon. Ben olsam vermem.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı yorumladı! Eli açık ama...

Zira bir kafa topunda top hızını kesmiş şekilde Larin'in eline düşüyor. Larin'in eli biraz açık ama bence doğal konumunda. Dediğim gibi yoruma çok açık ama ben vermezdim. Ayrıca Szalai'nın ilk yarıda verilmeyen bir kartı var.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı! Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı!
Kayseri’de gol sesi çıkmadı! Kayseri'de gol sesi çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör