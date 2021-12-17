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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ara formül Tahir Karapınar

Ara formül Tahir Karapınar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Pereira ile yolların ayrılması durumunda yeni teknik direktör gelinceye kadar takımı Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'ın yönetmesi bekleniyor.

Pereira ile yolların ayrılması durumunda yeni teknik direktör gelinceye kadar takımı Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'ın yönetmesi bekleniyor. UEFA Pro-Lisans diplomalı Karapınar 2019-20 sezonunun sonunda 9 karşılaşmada takımın başında yer almış ve 1.44 puan ortalaması yakalamıştı.
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