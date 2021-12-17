17 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tek gol atan Miha Zajc

Tek gol atan Miha Zajc
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe kadrosundaki isimlerden yalnızca biri ezeli rakiplerine karşı gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerde; 2019'da 3-3 biten maçta siyah-beyazlı ağları sarsan Miha Zajc dışında Beşiktaş'a gol atan futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe kadrosundaki isimlerden yalnızca biri ezeli rakiplerine karşı gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerde; 2019'da 3-3 biten maçta siyah-beyazlı ağları sarsan Miha Zajc dışında Beşiktaş'a gol atan futbolcu bulunmuyor. Pelkas, Novak, Sosa ve Mert Hakan, farklı takım formalarıyla Beşiktaş'a gol atmayı başarmıştı.
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