FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig devi Chelsea'den Attila Szalai kararı!
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Yakaladığı başarılı grafikle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Szalai için en ciddi aday ise Chelsea'ydi. İngiliz devi 23 yaşındaki oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sergilediği performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin ilgi odağı oldu.
Hem Fenerbahçe'de hem de Macaristan Milli Takımı'nda istikrarlı bir grafik çizen başarılı stoperin ismi bu sezon İngiliz devi Chelsea ile de sıkça anılmaya başlanmıştı.
Hatta Szalai'nin birkaç maçtır ilk 11'de yer almaması da Fenerbahçe'nin Chelsea ile anlaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak İngiliz basınından gelen son haberler, bu iddiaların tam tersi yönünde...
Fotomaç'ın insidefutbol.com'dan derlediği haberde; savunma oyuncuları Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Cesar Azpilicueta ile yolları ayırmayı planlayan Chelsea'nin, daha önce ilgilendiği Attila Szalai'nin transferinden şu an için vazgeçtiği öne sürüldü.
Macar stoperi bir seçenek olarak görmeyen Londra ekibinin farklı isimlere yöneldiği belirtildi.
Öte yandan haberde; Szalai'nin Türkiye'deki başarılı performansı sonrası yakın gelecekte büyük bir Avrupa kulübüne transfer olabileceği de ifade edildi.
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