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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş Slaven Bilic gelişmesi! Ocak ayında...

Flaş Bilic gelişmesi! Ocak ayında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de alınan üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı konuşulan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çin basını, sarı-lacivertlilerin sezon başında da takımın başına getirmek istediği ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile ocak ayında sözleşme imzalayabileceğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Vitor Pereira'dan umudu kesen Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için Slaven Bilic iddiaları artıyor... Çin basını, sarı-lacivertlilerin Hırvat hoca ile sıcak temas halinde olduğunu duyurdu. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş'ın teklifini reddettiği belirtilen 53 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, ocak ayında sarılacivertli kulüple sözleşme imzalayabileceği ifade edildi. Bilic'in bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Beijing Guoan'dan ayrılabileceği iddia edildi. Bilic ile yakın temasta olan sarı-lacivertli yönetim alternatifleri de hazırda tutuyor. Okan Buruk, Joachim Löw ve ismi gizlenen birkaç teknik direktör adayının daha masada yer aldığı kulislerde konuşuluyor.

İşte F.Bahçe'nin ocak bombası! Barcelona'lı yıldız... haberin devamı

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