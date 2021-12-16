16 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Vitor Pereira'nın derbideki kozları

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanancak mücadele 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini devirerek hem moral depolamak hem de şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, derbideki kozlarını belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş’ı böyle yıkacak! İşte Vitor Pereira’nın derbideki kozları
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi. Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan sarılacivertliler sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Vitor Pereira'nın bu maçtaki en önemli kozları ise Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş’ı böyle yıkacak! İşte Vitor Pereira’nın derbideki kozları

Gaziantep deplasmanında bir gol atıp bir de asist gerçekleştiren Mesut, futboluyla Arsenal'deki parlak günlerinden kesitler sunmuştu. Eski formunu yakalayan İrfan Can'ın da cezası sona erdi. Süper ikili pazar günü birlikte sahada olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş’ı böyle yıkacak! İşte Vitor Pereira’nın derbideki kozları

DURSUN FORMAYA YAKIN
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray derbisinde ortaklaşa attıkları golle galibiyette pay sahibi olan iki yıldız, aynı tarifeyi Beşiktaş'a da uygulayıp siyah-beyazlıları da eli boş göndermeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş’ı böyle yıkacak! İşte Vitor Pereira’nın derbideki kozları

Öte yandan teknik direktör Pereira'nın forvette yine Serdar Dursun'la maça başlaması bekleniyor. Osayi Samuel ile Diego Rossi de kanatlarda şans bekleyecek. İki oyuncudan birisi duruma göre yedek soyunabilir. Orta sahada ise Crespo ve Zajc ilk 11'e çok yakın. G.Antep'te çok pas hatası yapan Luiz Gustavo için kararı ise Pereira verecek.

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