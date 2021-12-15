FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı bombası: Luuk de Jong

LUUK DE JONG KİMDİR?

27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Luuk de Jong, kariyerine Hollanda takımlarından De Graafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla formaları giyen 31 yaşındaki golcü, sezon başında Barcelona'ya kiralandı. Tecrübeli forvet, bu sezon Barcelona formasıyla 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Hollandalı futbolcunun Sevilla ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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