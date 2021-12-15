15 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası: Luuk de Jong

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 yenilerek Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada zirveye yaklaşma fırsatını tepen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. İspanyol basını, ocak ayında hücım hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Hollandalı forvet Luuk de Jong'u kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER/Mert Kılıç)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı bombası: Luuk de Jong
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı bombası: Luuk de Jong

Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin La Liga devi Barcelona'da forma giyen Luuk de Jong'u ocak ayında kadrosuna katmak istediğini yazdı. Gabriel Sans imzalı haberde Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi'nin tecrübeli oyuncuyu takımda düşünmediği ve Luuk de Jong'un da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da sezon başında 31 yaşındaki forvetle ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin ocak ayı bombası: Luuk de Jong

LUUK DE JONG KİMDİR?

27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Luuk de Jong, kariyerine Hollanda takımlarından De Graafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla formaları giyen 31 yaşındaki golcü, sezon başında Barcelona'ya kiralandı. Tecrübeli forvet, bu sezon Barcelona formasıyla 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Hollandalı futbolcunun Sevilla ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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