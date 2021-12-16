16 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Adı Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsmail Çokçalış transferinde flaş gelişme!

Süper Lig'de gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Adı Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsmail Çokçalış konusunda flaş gelişmeler yaşandı. 21 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Av. Semih Albayrak bu transferde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu ifade etti. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Adı Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsmail Çokçalış transferinde flaş gelişme!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Uzun süredir dev kulüplerin transfer listesinde olan ve kısa süre önce Bursaspor'la sözleşmesini fesh eden genç sağ bek İsmail Çokçalış'ın transfer durumuyla alakalı temsilcisi Av. Semih Albayrak Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. İsmail'in temsilciliğini menajer Efkan Erciyas'la birlikte yaptıklarını belirten Semih Albayrak sezon başında Galatasaray 'ın 500 bin Euro'luk teklif yaptığını söyledi.

Adı Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsmail Çokçalış transferinde flaş gelişme!

Albayrak "Sezon başında sakat olmasına rağmen Fatih hoca İsmail Çokçalış'ın transfer edilmesini istedi. Hatta Bursaspor'a 500 bin Euro bonservis teklif edildi ancak Bursaspor masaya dahi oturmadı. O dönem İsmail'in ameliyatını da Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce yapmıştı." ifadelerini kullandı.

Adı Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsmail Çokçalış transferinde flaş gelişme!

BENFICA VE 3 İSTANBUL KULÜBÜ İSTİYOR!

"İsmail Çokçalış için bu transfer döneminde resmi bir teklif almadıklarını ifade eden Semih Albayrak "Benfica ve 3 İstanbul kulübü yakından ilgileniyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin ilgisi var. Beşiktaş daha istekli duruyor" şeklinde görüş bildirdi.

Adı Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsmail Çokçalış transferinde flaş gelişme!

BURSASPOR AYRILIĞI!

İsmail Çokçalış'ın yetiştiği kulübe para kazandırmak istediğini de belirten Av. Albayrak "Sulh için kulüple görüşmek istedik ancak yanaşmadılar. İsmail kulübüne para kazandırarak ayrılmak istiyordu ancak Bursaspor yönetimi farklı yollar izlemeye çalıştı. Sonrasında ipler koptu" dedi.

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