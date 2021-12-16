Adı Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsmail Çokçalış transferinde flaş gelişme!

BENFICA VE 3 İSTANBUL KULÜBÜ İSTİYOR!

"İsmail Çokçalış için bu transfer döneminde resmi bir teklif almadıklarını ifade eden Semih Albayrak "Benfica ve 3 İstanbul kulübü yakından ilgileniyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin ilgisi var. Beşiktaş daha istekli duruyor" şeklinde görüş bildirdi.