FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın Avrupa'da oyun planı var ama Türkiye'de yok. Düşünün Kerem dakika 80 stoperden top çıkarıyor, dakika 88 sağ taraftan taç atıyor. Olacak şey değil. Onun gibi bir adamın devamlı ceza alanı içinde ve civarında olması gerekir. Şu bir gerçek. Spor yazarları da itiyor, kamuoyu da itiyor, Trabzon mağlup olunca çok kimse seviniyor ama bir türlü bu üç büyükler futbol oynamıyor. Bu sene böyle devam edecek herhalde.

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