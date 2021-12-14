14 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe lider Trabzonspor ile puan farkını kapatma fırsatını Gaziantep'te değerlendiremedi. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

EMRE BOL - PEREIRA SEVERLER!

Bir oyuncu deyip geçmeyin. Yapacağı iki hareketle çok çok iyi oynadığınız maçın içine edebilir! Gustavo'dan bahsediyorum elbette… Takımının akın akın geldiği, rakibe top göstermediği, topun geri kazanılması adına rekorlar kırdığı bir karşılaşmada yaptığı iki hatayla aslında hiç niyeti olmayan Gaziantep ekibini maça ortak etti. Fenerbahçe'nin iki ana sorunu var. Birincisi çok zor gol atıyor buna karşın çok kolay gol yiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkincisi ise Pereira'nın deli dana taktiği! Deli dana taktiği diyorum çünkü Fenerbahçe öylesine presli oynuyor ki; dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir oyuncunun buna 90 dakika dayanma şansı yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı- lacivertliler artık ekonomik oynamayı öğrenmeli. Bu kadar efor harcarken, istenilen golü bulamayınca yorgun bir şekilde maça devam etmek zorunda kalıyorlar. Artık rakipler bunu öğrendi. Ver topu Fenerbahçe'ye, hatasını bekle! Bunu herkes anladı da Pereira'ya bir türlü anlatamadık.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un kaybettiği hafta kaybetmek Pereiraseverlerin sorumluluğunda! Bundan sonra asla Pereira gitsin diye yazmayacağım. Kalsın ki onu F.Bahçe'nin teknik direktörlüğüne layık görenlerin futboldan ne kadar anladığı iyice ayyuka çıksın. Rakipler elbette puan kaybedecek. Lakin Fenerbahçe'nin bunu değerlendirecek bir hocası yok. Olsun ya. İstikrar süper!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - PEREIRA'YA YOL GÖRÜNDÜ

Pereira'nın sonu... İlk yarı bittiğinde Erol Bulut'a deselerdi "1 puana razı mısın?" diye bence olurdu. Çünkü ilk yarı Fenerbahçe derli toplu oynadı daha fazla atağa çıktı, daha kontrollüydü ve oyuna hakim oldu. Ama ikinci yarı öyle bir görüntü çıktı ki sahneye her geçen dakika Fenerbahçe sabun gibi eridi, Gaziantep tempoyu artırarak maçı aldı götürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarı çok kaliteli maç oldu. Zannediyorum ki Erol Bulut planını Fenerbahçe'nin 60'tan sonra oyundan düşmesine göre kurmuş. Bu oyun şekli onu gösteriyor. İlk yarı kontrollü, ikinci yarı başladıktan ve özellikle 60'tan sonra gaza basmayı planlamış. Bu planı da tuttu. Bize de tebrik etmek düşer. Haliyle de Fenerbahçe'yi iyi tahlil etmiş. Peki Pereira ne yapmış? Tek kelime ile kötü...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

35-40 dakikalık Fenerbahçe'yi 70-80 dakikalık Fenerbahçe yapamamış. Zaten kopukluklar da var. Maça bakıyorsunuz Fenerbahçe topla yüzde 69 oynamış, Gaziantep yüzde 31. Ama her geçen dakika bu yüzde 31 ile oynayan tehlikeli olmuş. Biraz dikkatli olsalar son 10 dakika maç 5-2 Antep lehine biterdi. Şu bir gerçek; Sergen'den sonra Pereira'ya da yol göründü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mesut attığı golden sonra yedek kulübesine yöneldi, teknik adam da ona doğru hareket etti ama fazla cesareti yoktu. Nitekim Mesut, teknik adama gitmedi ve futbolcu arkadaşlarına yöneldi. Onu hiç sallamadı, tekrar sahaya döndü. Mesut Özil'in olduğu yerde Vitor'un olma şansı bence yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Düşünün haftaya büyük maç oynanacak diyoruz; iki büyüğün de büyüklükleri var ama futbolları küçük. Galatasaray'a dönelim. Sivas aynen Antep gibi Galatasaray'ın üzerine fazla gitmedi. Bir 45 dakika en fazla 3 kişi ile çok nadir 4 kişi ile gittiler. Onlar da golü attıktan sonra aynen Antep gibi topu çevirerek, ayağa pas yaparak Galatasaray'ı oyundan düşürdüler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın Avrupa'da oyun planı var ama Türkiye'de yok. Düşünün Kerem dakika 80 stoperden top çıkarıyor, dakika 88 sağ taraftan taç atıyor. Olacak şey değil. Onun gibi bir adamın devamlı ceza alanı içinde ve civarında olması gerekir. Şu bir gerçek. Spor yazarları da itiyor, kamuoyu da itiyor, Trabzon mağlup olunca çok kimse seviniyor ama bir türlü bu üç büyükler futbol oynamıyor. Bu sene böyle devam edecek herhalde.

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