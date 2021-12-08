FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de operasyon başladı! 4 ismin sözleşmesi uzatılacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuları Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in sözleşmelerini uzatmak için görüşmelere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bir yandan ara transfer dönemi öncesi yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer taraftan da genç yıldızlarını kadroda tutmayı planlıyor. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer başta olmak üzere 2023'e kadar mukaveleleri bulunun Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'le görüşmelere başladı. Fotomaç'ın haberine göre; tüm futbolcularla uzlaşma sağlanması beklenirken, yönetimin Ferdi konusunda hassas olacağı öğrenildi. Dikkatleri üstüne çeken 22 yaşındaki futbolcunun 500 bin euro olan yıllık ücretinin de artırılacağı belirtildi. Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Ferdi'nin gelecek aylarda milli takım tercihi konusunda da açıklama yapması bekleniyor.
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