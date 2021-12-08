FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de operasyon başladı! 4 ismin sözleşmesi uzatılacak

Bir yandan ara transfer dönemi öncesi yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer taraftan da genç yıldızlarını kadroda tutmayı planlıyor. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer başta olmak üzere 2023'e kadar mukaveleleri bulunun Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'le görüşmelere başladı. Fotomaç'ın haberine göre; tüm futbolcularla uzlaşma sağlanması beklenirken, yönetimin Ferdi konusunda hassas olacağı öğrenildi. Dikkatleri üstüne çeken 22 yaşındaki futbolcunun 500 bin euro olan yıllık ücretinin de artırılacağı belirtildi. Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Ferdi'nin gelecek aylarda milli takım tercihi konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ