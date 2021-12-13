13 Aralık 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - UEFA Konferans Ligi kuraları çekiliyor! İşte Kanarya'nın muhtemel rakipleri...

Konferans Ligi’nde kuralar çekliyor! İşte F.Bahçe’nin muhtemel rakipleri...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.12.2021

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grubunu Eintracht Frankfurt ve Olympiakos'un gerisinde 3. sırada tamamladı. Sarı lacivertlilerin Avrupa macerası bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. İşte Kanarya'nın Koferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Kanarya'nın Konferans Ligi play-off turundaki rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura töreni saat 16.00'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden sarı-lacivertliler; Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ile Vitesse veya Tottenham'dan birisi ile eşleşecek. Oyunculardaki koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçı iptal edilen Tottenham, UEFA tarafından hükmen mağlup ilan edilirse İngiliz ekibinin yerine kuraya Vitesse katılacak.

Play-off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Turu geçen son 16 takım arasına adını yazdıracak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya’ya fırsat doğdu! İşte Pereira’nın 11’i... Kanarya'ya fırsat doğdu! İşte Pereira'nın 11'i...
Pereira’nın en kritik maçı! F.Bahçe puan kaybederse... Pereira'nın en kritik maçı! F.Bahçe puan kaybederse...
Serdar Gaziantep maçında da durmayacak! Serdar Gaziantep maçında da durmayacak!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör