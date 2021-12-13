FENERBAHÇE HABERLERİ - UEFA Konferans Ligi kuraları çekiliyor! İşte Kanarya'nın muhtemel rakipleri...
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grubunu Eintracht Frankfurt ve Olympiakos'un gerisinde 3. sırada tamamladı. Sarı lacivertlilerin Avrupa macerası bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. İşte Kanarya'nın Koferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
Kanarya'nın Konferans Ligi play-off turundaki rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura töreni saat 16.00'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden sarı-lacivertliler; Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ile Vitesse veya Tottenham'dan birisi ile eşleşecek. Oyunculardaki koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçı iptal edilen Tottenham, UEFA tarafından hükmen mağlup ilan edilirse İngiliz ekibinin yerine kuraya Vitesse katılacak.
Play-off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Turu geçen son 16 takım arasına adını yazdıracak.
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