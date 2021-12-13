Gaziantep FK 3-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı gol düellosuna dönen maçı Gaziantep FK 3-2 kazandı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı lacivertliler ise bu mağlubiyetle lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı kaçırdı.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılıklı gol pozisyonlarının yaşandığı nefes kesen maçtan Gaziantep FK 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep ekibine galibiyeti getiren goller 8. dakika ve 73. dakikada Joao Figueiredo'dan ve 54. dakikada Maxim'in penaltısıyla geldi. Sarı lacivertlilerin golleri ise 30'da Mesut Özil ve 67'de Miha Zajc'tan geldi.

Bu sonucun ardından Kanarya, lider Trabzonspor'un da puan kaybettiği haftadan mağlup ayrılarak önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Galibiyetle birlikte Gaziantep FK puanını 21'e yükseltti. Fenerbahçe ise 27 puanda kaldı.

TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklik tercih etti.

Fenerbahçe, ligin 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği karşılaşmaya göre kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Geçen haftaki maça göre Berisha'yı yedekte değerlendiren deneyimli teknik adam Vitor Pereira, bu oyuncunun yerine Serdar Dursun'a şans verdi.

Pereira yönetimindeki sarı-lacivetli takımın ilk 11'i Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae, Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.

Ev sahibi takım ise geçen haftada deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Göztepe maçına göre 3 değişiklik yaptı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Ertuğrul Ersoy, Mendyl ve Dicko'yu dinlendirdiği Fenerbahçe maçında, bu oyuncuların yerine Sagal, Halil İbrahim Pehlivan ve Figueiredo'yu sahaya sürdü.

Siyah-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Caulker, Tosca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir ve Sagal ile sahaya çıktı.

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